Марта Адамчук, Віра Кекелія, Еліна Мбані та інші красуні з "Квартал 95" здалися разом

На фото Адамчук здалася в білому піджаку. Поруч можна побачити Кекелію в чорній сукні і рукавичках. З іншого боку стояла Мбані, яка була в чорному вбранні і з мікрофоном. Всі красуні посміхалися і хвалилися своїми образами для нового випуску "жіночого кварталу". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні, до речі, дуже крутий ефір", - підписала фото Марта в соціальних мережах.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Люблю вас чотирьох", " О, сольний номер, головна роль? Неможливо цікаво. До зустрічі ввечері".

Повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук вразила стильним образом в капелюсі і шкірі.

Марта, яка зазвичай віддає перевагу більш жіночні образи з сукнями і фатальними вирізами, на цей раз вирішила приміряти більш суворий стиль. Так, для фото артистка вибрала чорну шкіряну куртку, Темний штани і кофту.

Ми писали, що зірка «жіночого кварталу» і його «Золотий» голос Марта Адамчук в черговий раз довела, що для того, щоб захоплювати, не обов'язково роздягатися до трусів і епатувати відвертими знімками.

На ній-чорна водолазка і темні широкі штани, підхоплені ременем, крій яких підкреслює тонку талію артистки. Виглядає Марта, як справжня королева стилю!

Нагадаємо, спекотна брюнетка з "Квартал 95" в шкірі і капелюсі ошелешила перетворенням навіть подруг

А ще Politeka писала, що пекуча красуня з "Квартал 95" засвітилася в обіймах "волохатого" гіганта

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" дала насолодитися своїми шикарними формами без білизни



