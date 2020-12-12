Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вміє влаштувати ціле шоу на своїх концертах

Популярна артистка звикла показувати тільки найвдаліші фото, які публікує на своїй сторінці в Instagram. Зірка намагається підкреслювати свою красу різними способами, тому кожен її знімок стає дуже обговорюваним.

Однак на фан-акаунтах Лопес також часто можна зустріти цікаві кадри, як цього разу. Лопес позувала під час виступу в незвичайному обтягуючому костюмі з напівпрозорої тканини і навіть змогла кокетливо покрутитися перед об'єктивом, виставивши п'яту точку.

Як видно на показаному знімку, в свій 51 рік Лопес має прекрасну фізичну форму і сміливо може похвалитися апетитними формами. Артистка, до слова, часто демонструє свою фігуру, не соромиться носити відверті вбрання і короткі платтячка і, варто відзначити, чудово виглядає. Завдяки відкритим костюмам Дженніфер навмисно демонструє свою бездоганну форму після тренувань.

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Прозорі комбінезони, міні-спідниці з однієї сіточки або навіть відсутність білизни на концерті зробили вихід на сцену для зірки дуже епічним. При цьому Лопес не тільки співає, але ще і танцює, за що неодноразово отримувала хвалебні відгуки.

Для того, щоб бути у формі, Лопес займається в спортзалі кожен день, правильно харчується і веде здоровий спосіб життя. Саме тому на представленому фото видно, як зірка в результаті з гордістю демонструє своє підкачане тіло в напівпрозорому і досить відкритому костюмі з тонкої сріблястої тканини з «рваними» вирізами.

"Тобі вже стільки років, а тут ти з кожним роком продовжуєш ставати краще. Це надихає!; Ні, ні, не будь Кім Кардашян. Тримай це стильно, Jlo; вона красива, без сумніву, ця заява була б настільки ж сильною, якби на ній був комбінезон;це те, що потрібно, щоб продавати свою музику; я думав, ми всі домовилися вийти з форми в цьому році; 😍 🔥 краса, здоров'я, натхнення і жінка 😍 сила!».

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