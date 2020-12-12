Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес умеет устроить целое шоу на своих концертах

Популярная артистка привыкла показывать только самые удачные фото, которые публикует на своей странице в Инстаграм. Звезда старается подчеркивать свою красоту разными способами, поэтому каждый ее снимок становится очень обсуждаемым.

Однако на фан-аккаунтах Лопес также часто можно встретить интересные кадры, как в этот раз. Лопес позировала во время выступления в необычном обтягивающем костюме из полупрозрачной ткани и даже смогла кокетливо покрутиться перед объективом, выставив пятую точку.

Как видно на показанном снимке, в свой 51 год Лопес имеет прекрасную физическую форму и смело может похвастаться аппетитными формами. Артистка, к слову, часто демонстрирует свою фигуру, не стесняется носить откровенные наряды и короткие платьица и, стоит отметить, великолепно выглядит. Благодаря открытым костюмам Дженнифер намеренно демонстрирует свою безупречную форму после тренировок.

Прозрачные комбинезоны, мини-юбки из одной сеточки или даже отсутствие белья на концерте сделали выход на сцену для звезды очень эпичным. При этом Лопес не только поет, но еще и танцует, за что неоднократно получала хвалебные отзывы.

Для того, чтобы быть в форме, Лопес занимается в спортзале каждый день, правильно питается и ведет здоровый образ жизни. Именно поэтому на представленном фото видно, как звезда в итоге с гордостью демонстрирует свое подкачанное тело в полупрозрачном и довольно открытом костюме из тонкой серебристой ткани с «рваными» вырезами.

«Тебе уже столько лет, а здесь ты с каждым годом продолжаешь становиться лучше. Это вдохновляет!; Нет, нет, не будь Ким Кардашьян. Держи это стильно, Jlo; Она красива, без сомнения, это заявление было бы столь же сильным, если бы на ней был комбинезон;Это то, что нужно, чтобы продавать свою музыку; спеклись булочки;Я думал, мы все договорились выйти из формы в этом году; 😍🔥 Красота, здоровье, вдохновение и женщина 😍 сила!».

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