Скандально відома телеведуча Ольга Фреймут вирішила вилити душу в мережі

Як передає Politeka.net, теледива охоче ділиться цікавими думками і моментами з життя на своїй сторінці в Instagram.

Однак блондинка досить рідко викладає фотографії, на яких зображена одна, але в цей раз Ольга вирішила зробити виняток.

Фреймут поділилася чорно-білими кадрами, на яких зображена крупним планом. На одному знімку вона сміється, на другому – задумлива.

А в підписі вирішила розповісти, що їй допомогло вирватися з бідного життя.

"Не вірю я в чудеса. Я вірю в те, що диво - це норма. Взагалі життя-це диво. Я народилася в бідній лікарні і в скромній родині і те, що я зараз можу з вами спілкуватися, в якийсь момент можу з'явитися на ваших телеекранах-це все диво. Але за кожним дивом має бути кропітка праця. Коли є робота за спиною і щоденна робота над собою - тільки тоді диво має право на життя», - написала телеведуча.

У коментарях одна з підписчиць зазначила, що Ольга Фреймут красуня і приклад для багатьох жінок.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут засвітила на відео свою старшу дочку Злату. Вона записувала черговий урок з етикету, де їй знадобилася допомога дочки.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

Як повідомляла Politeka, скандалістка Ольга Фреймут прикрилася хусткою, показавши, якою неженкою може бути: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри: "відразу повеселів".