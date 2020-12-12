Скандально відома телеведуча Ольга Фреймут вирішила вилити душу в мережі
Як передає Politeka.net, теледива охоче ділиться цікавими думками і моментами з життя на своїй сторінці в Instagram.
Однак блондинка досить рідко викладає фотографії, на яких зображена одна, але в цей раз Ольга вирішила зробити виняток.
Фреймут поділилася чорно-білими кадрами, на яких зображена крупним планом. На одному знімку вона сміється, на другому – задумлива.
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А в підписі вирішила розповісти, що їй допомогло вирватися з бідного життя.
"Не вірю я в чудеса. Я вірю в те, що диво - це норма. Взагалі життя-це диво. Я народилася в бідній лікарні і в скромній родині і те, що я зараз можу з вами спілкуватися, в якийсь момент можу з'явитися на ваших телеекранах-це все диво. Але за кожним дивом має бути кропітка праця. Коли є робота за спиною і щоденна робота над собою - тільки тоді диво має право на життя», - написала телеведуча.
У коментарях одна з підписчиць зазначила, що Ольга Фреймут красуня і приклад для багатьох жінок.
Раніше ми писали, що Ольга Фреймут засвітила на відео свою старшу дочку Злату. Вона записувала черговий урок з етикету, де їй знадобилася допомога дочки.
Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".
Як повідомляла Politeka, скандалістка Ольга Фреймут прикрилася хусткою, показавши, якою неженкою може бути: красномовні кадри.
Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри: "відразу повеселів".