З'явилися подробиці масштабного підвищення пенсій у 2021 році

Про це пише Хвиля.

На наступний рік заплановано відразу п'ять етапів підвищення виплат.

Після Нового року пенсії підвищать українцям у віці від 65 років і при наявності повного страхового стажу - з 2100 до 2400 гривень.

Більше того, на 500 гривень більше отримають українці віком від 80 років і мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

На березень 2021 року запланована індексація пенсій з коефіцієнтом 11%, а в квітні підвищать виплати працюючим пенсіонерам.

З липня доплачуватимуть по 400 гривень пенсіонерам віком від 75-80 років за умови, якщо вони отримують щомісяця менше 2500 гривень, і мають необхідний стаж (20/25 років).

А вже в грудні 2021 року підвищать мінімальну пенсію до 1934 гривень. Але як стверджує аналітик Олег Пендзін, українці на руки отримають всього на 200-300 гривень більше, передає ZIK.

Більш того, Пенсійний фонд взяв у держави ще 17 млрд гривень для виплат пенсій, і у відомстві вже не знають, як погашати заборгованість.

Нагадавши, у ПФУ зробили термінове попередження щодо виплат

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