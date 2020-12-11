Украинские пенсионеры могут не дождаться повышения пенсий, запланированного на март 2021 года

Как стало известно Politeka.net, в правительстве не исключают перенос автоматической индексации выплат из-за проблем с Пенсионным фондом. Пресс-служба Министерства финансов приводит слова главы ведомства Сергея Марченко, который рассказал подробности.

"Средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме", - подчеркнул министр. - "Сейчас дискутируем о сроках индексации - с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда".

Глава Минфина добавил, что сейчас с каждым годом увеличивается дефицит средств Пенсионного фонда, и Кабмину приходится постоянно покрывать недостачу из государственного бюджета. Предполагается, что только в 2021 году понадобятся вливания в размере почти 200 миллиардов гривен.

"Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей то "побелить", "покрасить" или "подкрутить" уже нет", - заявил Сергей Марченко. - "Трансферты Пенсионного фонда в 2021-м достигнут 195 миллиардов. Это - ответ тем, кто сомневается, что нужны радикальные изменения".

Ранее стало известно, что в январе следующего года минимальные пенсии повысят украинцам возрастом от 65 лет и старше. Прибавку получат мужчины с трудовым стажем от 35 лет, и женщины, накопившие не менее 30 лет. В следующий раз выплаты должны пересчитать как раз в марте.

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен

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