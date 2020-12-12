Появились подробности масштабного повышения пенсий в 2021 году
Об этом пишет Хвыля.
На следующий год запланировано сразу пять этапов повышения выплат.
После Нового года пенсии повысят украинцам в возрасте от 65 лет и при наличии полного страхового стажа - с 2100 до 2400 гривен.
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Более того, на 500 гривен больше получат получат украинцы в возрасте от 80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.
На март 2021 года запланирована индексация пенсий с коэффициентом 11%, а в апреле повысят выплаты работающим пенсионерам.
С июля будут доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75-80 лет при условии, если они получают ежемесячно менее 2500 гривен, и имеют необходимый стаж (20/25 лет).
А уже в декабре 2021 года повысят минимальную пенсию до 1934 гривен. Но как утверждает аналитик Олег Пендзин, украинцы на руки получат всего на 200-300 гривен больше, передает ZIK.
Более того, Пенсионный фонд взял у государства еще 17 млрд гривен для выплат пенсий, и в ведомстве уже не знают, как погашать задолженность.
Напомнить, в ПФУ сделали срочное предупреждение по выплатам
Как сообщала Politeka, Повышение пенсий под угрозой, Минфин предупредил о масштабной проблеме с индексацией
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