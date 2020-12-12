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Фігуриста американська фітнес-модель Ана Чері спокусила шанувальників, влаштувавши розпусні танці в стрінгах

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Красиві дівчатка представляють»" - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Чері позує в стрінгах, виконуючи запальний танець. Головну гордість знаменитість обтягнула новорічною гірляндою. Кадри стали причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"О боже, не зупиняйся», «ха, ти просто бомбезно виглядаєш», «виглядаєш розкішно», «це дуже оригінально», «бездоганний вигляд», «хотів би я бути цією гірляндою», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в шовковій білизні. Відомо, що знаменитість не тільки займається спортом, але випускає свою лінію одягу. Також Ана відкрила власний спортзал.

У моделі мільйони шанувальників, яких вона балує своїми досконалостями в гарячих позах і одязі-просто: вау, яка фігура!

Цього разу зірка записала сторіс, на якому пококетувала з користувачами мережі. Зірка одягла шовкову білизну, а зверху накинула кофтинку. Вона грайливо скинула останню і покрутилася перед камерою.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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