Фігуриста американська фітнес-модель Ана Чері спокусила шанувальників, влаштувавши розпусні танці в стрінгах
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Красиві дівчатка представляють»" - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Чері позує в стрінгах, виконуючи запальний танець. Головну гордість знаменитість обтягнула новорічною гірляндою. Кадри стали причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Масовий розвод з послугами в ПриватБанку: українців попередили, "якщо є карта Універсальна..."
У Росії не стало знаменитого актора, хвороба виявилася сильнішою: "Артист з великої літери"
"Холостячка" Ксенія Мішина віддала своє серце симпатичному брюнету, фото: "єдиний чоловік, який її гідний"
"О боже, не зупиняйся», «ха, ти просто бомбезно виглядаєш», «виглядаєш розкішно», «це дуже оригінально», «бездоганний вигляд», «хотів би я бути цією гірляндою», - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в шовковій білизні. Відомо, що знаменитість не тільки займається спортом, але випускає свою лінію одягу. Також Ана відкрила власний спортзал.
У моделі мільйони шанувальників, яких вона балує своїми досконалостями в гарячих позах і одязі-просто: вау, яка фігура!
Цього разу зірка записала сторіс, на якому пококетувала з користувачами мережі. Зірка одягла шовкову білизну, а зверху накинула кофтинку. Вона грайливо скинула останню і покрутилася перед камерою.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні