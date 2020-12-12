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Фигуристая американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила поклонников, устроив развратные танцы в стрингах

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Красивые девочки представляют…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Чери позирует в стрингах, исполняя зажигательный танец. Главную гордость знаменитость обтянула новогодней гирляндой. Кадры стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«О боже, не останавливайся», «ха, ты просто бомбезно выглядишь», «выглядишь роскошно», «это очень оригинально», «безупречный вид», «хотел бы я быть этой гирляндой», - пишут они.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в шелковом белье. Известно, что знаменитость не только занимается спортом, но выпускает свою линию одежды. Также Ана открыла собственный спортзал.

У модели миллионы поклонников, которых она балует своими совершенствами в горячих позах и одежде - просто: вау, какая фигура!

В этот раз звезда записала сторис, на котором пококетничала с пользователями сети. Звезда надела шелковое белье, а сверху накинула кофточку. Она игриво скинула последнюю и повертелась перед камерой.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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