Фигуристая американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила поклонников, устроив развратные танцы в стрингах
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Красивые девочки представляют…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Чери позирует в стрингах, исполняя зажигательный танец. Главную гордость знаменитость обтянула новогодней гирляндой. Кадры стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«О боже, не останавливайся», «ха, ты просто бомбезно выглядишь», «выглядишь роскошно», «это очень оригинально», «безупречный вид», «хотел бы я быть этой гирляндой», - пишут они.
Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в шелковом белье. Известно, что знаменитость не только занимается спортом, но выпускает свою линию одежды. Также Ана открыла собственный спортзал.
У модели миллионы поклонников, которых она балует своими совершенствами в горячих позах и одежде - просто: вау, какая фигура!
В этот раз звезда записала сторис, на котором пококетничала с пользователями сети. Звезда надела шелковое белье, а сверху накинула кофточку. Она игриво скинула последнюю и повертелась перед камерой.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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