Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила витівкою в оточенні фігуристих подруг
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Прем'єра через 6 днів😳 чекаєте? 🙂», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Могилевська позує в оточенні фігуристих подруг, з якими випиває шампанське. Красуня вибрала для» виходу у світ " леопардове пальто і не тільки. На інших кадрах знаменитість танцює в цьому ж прикиді в клубі.
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"Це буде бомба",» це щось нове, хочеться слухати і слухати«, "Натусик, хочеться скоріше за цінувати цей шедевр😍»," чому мені це дуже сильно нагадало Мадонну Мьюзік?", "Це щось нереально круте🔥 дуже чекаємо", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська співачка Наташа Могилевська вразила сміливими образами в новому кліпі
Наталя була одягнена в наряд з дуже глибоким декольте. Поруч з Наталією стояли дві дівчини-власниці вражаючих форм. На них були сріблясті сукні. Зверху вони накинули біле хутро, яке зробило образ ще розкішнішим.
Нагадаємо, що Могилевська перейшла на воду з монастиря і зробила зізнання про своє минуле.
Як повідомляла Politeka, Наталя Могилевська полонила своїми "красотами" у блискучому міні.
Також Politeka писала, що Могилевська стягнула светр і позбавила дару мови.