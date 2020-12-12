Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила витівкою в оточенні фігуристих подруг

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Прем'єра через 6 днів😳 чекаєте? 🙂», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Могилевська позує в оточенні фігуристих подруг, з якими випиває шампанське. Красуня вибрала для» виходу у світ " леопардове пальто і не тільки. На інших кадрах знаменитість танцює в цьому ж прикиді в клубі.

"Це буде бомба",» це щось нове, хочеться слухати і слухати«, "Натусик, хочеться скоріше за цінувати цей шедевр😍»," чому мені це дуже сильно нагадало Мадонну Мьюзік?", "Це щось нереально круте🔥 дуже чекаємо", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Наташа Могилевська вразила сміливими образами в новому кліпі

Наталя була одягнена в наряд з дуже глибоким декольте. Поруч з Наталією стояли дві дівчини-власниці вражаючих форм. На них були сріблясті сукні. Зверху вони накинули біле хутро, яке зробило образ ще розкішнішим.

Нагадаємо, що Могилевська перейшла на воду з монастиря і зробила зізнання про своє минуле.

Як повідомляла Politeka, Наталя Могилевська полонила своїми "красотами" у блискучому міні.

Також Politeka писала, що Могилевська стягнула светр і позбавила дару мови.