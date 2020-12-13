Співробітники "Ощадбанку" відмовляються видавати українцям гроші, незважаючи на надані документи

Користувач мережі Дар'я Василенко у відгуку на сайті "Мінфін" розповіла про проблему з обслуговуванням

За словами Українки, відділення, куди вона постійно зверталася, закрили на карантин у вихідні, тому довелося йти в інше. Перше, що клієнтка помітила, було спілкування працівниці "Ощадбанку" з іншою людиною на абстрактні теми. Коли нарешті дійшла черга, вона попросила зняти гроші з рахунку, відкритого на маму, і надала довіреність. До цього без проблем проводила таку ж операцію протягом двох років, але співробітниця відмовилася видавати кошти і заявила, що немає юристів, які можуть перевірити документ.

"Я попросила надати мені чітку підставу відмови: наказ, розпорядження, пункт в договорі і т.п. На що представник банку відповіла: У мене такого папірця немає, я вам нічого не дам, якщо хочете, може бути сьогодні приїде начальник відділення, поговоріть з нею", - передала автор відгуку.

Жінка незабаром звернулася на гарячу лінію банку, де підтвердили, що при наявності довіреності у співробітників немає права відмовляти в знятті грошей навіть з чужого рахунку. Клієнтка висловила своє обурення і закликала "Ощадбанк" дати пояснення після неприємної ситуації:

"На якій підставі мені не видали гроші з рахунку і на підставі якого документа?".

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