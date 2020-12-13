Сотрудники "Ощадбанка" отказываются выдавать украинцам деньги, несмотря на предоставленные документы

Пользователь сети Дарья Василенко в отзыве на сайте "Минфин" рассказала о проблеме с обслуживанием

По словам украинки, отделение, куда она постоянно обращалась, закрыли на карантин по выходным, поэтому пришлось идти в другое. Первое, что клиентка заметила, было общение работницы "Ощадбанка" с другим человеком на отвлеченные темы. Когда наконец дошла очередь, она попросила снять деньги со счета, открытого на маму, и предоставила доверенность. До этого без проблем проводила такую же операцию в течении двух лет, но сотрудница отказалась выдавать средства и заявила, что нет юристов, которые могут проверить документ.

"Я попросила предоставить мне чёткое основание отказа: приказ, распоряжение, пункт в договоре и т.п. На что представитель банка ответила: у меня такой бумажки нет, я вам ничего не дам, если хотите, может быть сегодня приедет начальник отделения, поговорите с ней", - передала автор отзыва.

Женщина вскоре обратилась на горячую линию банка, где подтвердили, что при наличии доверенности у сотрудников нет права отказывать в снятии денег даже с чужого счета. Клиентка выразила свое негодование и призвала "Ощадбанк" к ответу после неприятной ситуации:

"На каком основании мне не выдали деньги со счета и на основании какого документа?".

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники "Ощадбанка" влипли в скандал с пропажей денег, детали ЧП

Также Politeka писала, что с карт "Ощадбанка" исчезают тысячи гривен