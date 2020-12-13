Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася місцем, де незабаром буде розслаблятися

Як повідомляє Politeka.net, зірка показала вже майже добудовану лазню на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Красуня вирушила в парилку і зняла внутрішнє облаштування. У невеликому приміщенні можна помітити дворівневі сидіння і високий лежак зі спеціальним валиком для голови. У Бені вже стоять Бадді для води, ймовірно, з дня на день Оля Полякова вже буде паритися.

У парильні панує інтимний напівтемрява, який злегка розганяють світильники по кутах. Крім того, синє світло пробивається крізь дошки дерев'яних стелажів для сидіння. У кімнаті також є досить велике вікно, що виходить у двір, відвідувачам краще повністю не роздягатися - все ж видно через скло. Чоловік на задньому плані поскаржився, що артистка вирішила записати сторіз в такій обстановці.

"Моя лазнечка на фінішній прямій!) ",- поділилася радістю Оля Полякова. - "Ось така у мене підсвіточка, ух. Знімаю все підряд. А ось таке у мене вікно".

Раніше Оля Полякова стала членом журі в новому шоу "Маска" і тепер з'являється в студії в найнесподіваніших образах. Нещодавно з'явилася з'явилася в в дуже відвертому і екстравагантному вбранні.

Артистка виклала фото, де на ній не було нічого крім білого халата і рушники на голові. Виглядає так, ніби Полякова тільки вийшла з лазні.

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