Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась местом, где вскоре будет расслабляться

Как сообщает Politeka.net, звезда показала уже почти достроенную баню на своей странице в соцсети "Инстаграм". Красотка отправилась в парилку и сняла внутреннее обустройство. В небольшом помещении можно заметить двухоровневые сидения и высокий лежак со специальным валиком для головы. В бене уже стоят бадьи для воды, вероятно, со дня на день Оля Полякова уже будет париться.

В парилке царит интимный полумрак, который слегка разгоняют светильники по углам. Кроме того, синий свет пробивается сквозь доски деревянных стеллажей для сидения. В комнате также есть довольно большое окно, выходящее во двор, посетителям лучше полностью не раздеваться - все же видно через стекло. Мужчина на заднем плане посетовал, что артистка решила записать сториз в такой обстановке.

"Моя банечка на финишной прямой!)", - поделилась радостью Оля Полякова. - "Вот такая у меня подсветочка, ух. Снимаю все подряд. А вот такое у меня окно".

Ранее Оля Полякова стала членом жюри в новом шоу «Маска» и теперь появляется в студии в самых неожиданных образах. Недавно появилась появилась в в очень откровенном и экстравагантном наряде.

Артистка выложила фото, где на ней не было ничего кроме белого халата и полотенца на голове. Выглядит так, будто Полякова только вышла из бани.

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