Модель показала все з розкішного ракурсу

Відома фітнес-модель Ана Чері з вигідного ракурсу показала свою фігуру

Спокусниця показала ідеальні форми у відвертій білизні, пише Politeka.net. Модель одягла червону білизну, яка оголила її досконалі обсяги-пружні сідниці.

До слова, красуня активно займається спортом, тому радує шанувальників досконалими формами. Модель демонструє все в Instagram, записуючи сторіс, а також публікуючи пости.

Красуня не тільки хвалиться в Instagram фігурою, але і показує на собі одяг своєї лінії.

В цей же раз Чері встала на коліна, розставивши ноги на дивані. Вона знімала себе в дзеркало, показуючи шикарний вигляд ззаду в крихітних трусиках.

Червоний ліфчик підняв груди, і від цього вона стала виглядати спокусливіше, і розпалюючи справжнє полум'я в серцях глядача.

Завершили образ моделі-шапочка Санта Клауса і панчохи.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Ана Чері записала сторі, на якому пококетувала з користувачами мережі. Зірка одягла шовкову білизну, а зверху накинула кофтинку. Вона грайливо скинула останню і покрутилася перед камерою.

Шовкові трусики-шортики від кожного руху красиво ворушилися, ледь не зісковзуючи зі стегон.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в облягаючому вбранні, демонстративно хитаючи спиною.

"Спробуй повторити мій день ..." - коротко йдеться в повідомленні.

Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях. Вони написали багато компліментів.

Нагадаємо, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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