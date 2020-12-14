Відома фітнес-модель Ана Чері з вигідного ракурсу показала свою фігуру
Спокусниця показала ідеальні форми у відвертій білизні, пише Politeka.net. Модель одягла червону білизну, яка оголила її досконалі обсяги-пружні сідниці.
До слова, красуня активно займається спортом, тому радує шанувальників досконалими формами. Модель демонструє все в Instagram, записуючи сторіс, а також публікуючи пости.
Красуня не тільки хвалиться в Instagram фігурою, але і показує на собі одяг своєї лінії.
В цей же раз Чері встала на коліна, розставивши ноги на дивані. Вона знімала себе в дзеркало, показуючи шикарний вигляд ззаду в крихітних трусиках.
Саніна з "Танців з зірками" не стримала емоцій і жорстко пройшлася по колегах: "Виступати в Росії та говорити…"
45-річна Наталія Могилевська в екстра-міні запалила в оточенні фігуристих подруг: "Це щось нове, хочеться…"
На Одещині безвісти пропала дівчинка модельної зовнішності: фото і прикмети
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Червоний ліфчик підняв груди, і від цього вона стала виглядати спокусливіше, і розпалюючи справжнє полум'я в серцях глядача.
Завершили образ моделі-шапочка Санта Клауса і панчохи.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Ана Чері записала сторі, на якому пококетувала з користувачами мережі. Зірка одягла шовкову білизну, а зверху накинула кофтинку. Вона грайливо скинула останню і покрутилася перед камерою.
Шовкові трусики-шортики від кожного руху красиво ворушилися, ледь не зісковзуючи зі стегон.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в облягаючому вбранні, демонстративно хитаючи спиною.
"Спробуй повторити мій день ..." - коротко йдеться в повідомленні.
Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях. Вони написали багато компліментів.
Нагадаємо, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні