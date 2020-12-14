Модель показала все с роскошного ракурса

Известная фитнес-модель Ана Чери с выгодного ракурса показала свою фигуру

Соблазнительница показала идеальные формы в откровенном белье, пишет Politeka.net. Модель надела красное белье, которое оголило ее совершенные объемы - упругие ягодицы.

К слову, красотка активно занимается спортом, поэтому радует поклонников совершенными формами. Модель демонстрирует все в Инстаграм, записывая сторис, а также публикуя посты.

Красотка не только хвастается в Инстаграм фигурой, но и показывает на себе одежду своей линии.

В этот же раз Чери встала на колени, расставив ноги на диване. Она снимала себя в зеркало, показывая шикарный вид сзади в крохотных трусиках.

Красный лифчик приподнял грудь, и от этого она стала выглядеть соблазнительнее, и разжигая настоящее пламя в сердцах зрителя.

Завершили образ модели - шапочка Санта Клауса и чулки.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ана Чери записала стори, на котором пококетничала с пользователями сети. Звезда надела шелковое белье, а сверху накинула кофточку. Она игриво скинула последнюю и повертелась перед камерой.

Шелковые трусики-шортики от каждого движения красиво шевелились, едва ли не соскальзывая с бедер.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в облегающем наряде, демонстративно качая спину.

«Попробуй повторить мой день спины…» - коротко говорится в сообщении.

Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях. Они написали много комплиментов.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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