Багатьом зіркам пощастило стати матерями, а їхні діти з кожним днем стають все красивішими

Познайоммось з дочками знаменитостей, які за красою вже можуть зрівнятися, а деякі навіть перевершили своїх відомих матерів, пише Politeka.net.

Дев'ятирічна дочка відомої співачки Світлани Лободи, Євангеліна, росте справжньою красунею. У дівчинки, як і у її матері дуже красиві очі.

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, наступного року відзначить 20-річчя. Дівчина-справжня красуня, вона займається моделінгом і знімається в серіалах.

Дочки актриси Ольги Сумської зводять з розуму красою. 30-річна Антоніна Паперна активно знімається у фільмах і серіалах, а 18-річна Анна у 2019 році завершила навчання в школі, І тепер мріє повторити успіх своїх зіркових родичок.

14-річна дочка телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, виглядає приголомшливо. Дівчина вражає фігурою і вмінням позувати. Злата займається творчістю.

15-річна Марія, дочка співачки Ольги Полякової, росте на очах. Дівчина бере участь в різних зйомках, і у неї відмінно виходить бути моделлю.

Шанувальники актриси Анастасії Заворотнюк не втомлюються захоплюватися її дочкою, Ганною. Обидві дуже схожі, і іноді їх навіть важко відрізнити.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода на опублікованих кадрах позувала в екстра-міні в ліфті, ефектно згинаючись і розминаючись перед виступом.

"Почалися передноворічні свята", - коротко йдеться в повідомленні.

Шанувальники написали багато приємного в бік красуні.

Нагадаємо, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".

Як повідомляла Politeka, Лобода млосно розкинула руки перед вікном, ледь не впустивши груди з глибокого декольте:"заворожує".

Також Politeka писала, що Лобода вразила наповал видом в чорному бікіні з пікантним ланцюжком: навіть на пляжі "тотал Блек".