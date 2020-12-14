Багатьом зіркам пощастило стати матерями, а їхні діти з кожним днем стають все красивішими
Познайоммось з дочками знаменитостей, які за красою вже можуть зрівнятися, а деякі навіть перевершили своїх відомих матерів, пише Politeka.net.
Дев'ятирічна дочка відомої співачки Світлани Лободи, Євангеліна, росте справжньою красунею. У дівчинки, як і у її матері дуже красиві очі.
Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, наступного року відзначить 20-річчя. Дівчина-справжня красуня, вона займається моделінгом і знімається в серіалах.
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Дочки актриси Ольги Сумської зводять з розуму красою. 30-річна Антоніна Паперна активно знімається у фільмах і серіалах, а 18-річна Анна у 2019 році завершила навчання в школі, І тепер мріє повторити успіх своїх зіркових родичок.
14-річна дочка телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, виглядає приголомшливо. Дівчина вражає фігурою і вмінням позувати. Злата займається творчістю.
15-річна Марія, дочка співачки Ольги Полякової, росте на очах. Дівчина бере участь в різних зйомках, і у неї відмінно виходить бути моделлю.
Шанувальники актриси Анастасії Заворотнюк не втомлюються захоплюватися її дочкою, Ганною. Обидві дуже схожі, і іноді їх навіть важко відрізнити.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода на опублікованих кадрах позувала в екстра-міні в ліфті, ефектно згинаючись і розминаючись перед виступом.
"Почалися передноворічні свята", - коротко йдеться в повідомленні.
Шанувальники написали багато приємного в бік красуні.
Нагадаємо, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".
Як повідомляла Politeka, Лобода млосно розкинула руки перед вікном, ледь не впустивши груди з глибокого декольте:"заворожує".
Також Politeka писала, що Лобода вразила наповал видом в чорному бікіні з пікантним ланцюжком: навіть на пляжі "тотал Блек".