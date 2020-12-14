Многим звездам повезло стать матерями, а их дети с каждым днем становятся все красивее

Давайте познакомимся с дочерями знаменитостей, которые по красоте уже могут сравниться, а некоторые даже превзошли своих известных матерей, пишет Politeka.net.

Девятилетняя дочь известной певицы Светланы Лободы, Евангелина, растет настоящей красавицей. У девочки, как и у ее матери очень красивые глаза.

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, в следующем году отметит 20-летия. Девушка - настоящая красотка, она занимается моделингом и снимается в сериалах.

Дочери актрисы Ольги Сумской сводят с ума красотой. 30-летняя Антонина Паперная активно снимается в фильмах и сериалах, а 18-летня Анна в 2019 году завершила обучение в школе, и теперь мечтает повторить успех своих звездных родственниц.

14-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, выглядит потрясающе. Девушка впечатляет фигурой и умением позировать. Злата занимается творчеством.

15-летняя Мария, дочь певицы Ольги Поляковой, растет на глазах. Девушка принимает участие в различных съемках, и у нее отлично получается быть моделью.

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк не устают восхищаться ее дочерью, Анной. Обе очень похожи, и иногда их даже трудно отличить.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода на опубликованных кадрах позировала в экстра-мини в лифте, эффектно изгибаясь и разминаясь перед выступлением.

«Начались предновогодние праздники», - коротко говорится в сообщении.

Поклонники написали много приятного в сторону красотки.

Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".

Как сообщала Politeka, Лобода томно раскинула руки перед окном, едва не выронив грудь из глубокого декольте: "Завораживает".

Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".