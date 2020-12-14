Многим звездам повезло стать матерями, а их дети с каждым днем становятся все красивее
Давайте познакомимся с дочерями знаменитостей, которые по красоте уже могут сравниться, а некоторые даже превзошли своих известных матерей, пишет Politeka.net.
Девятилетняя дочь известной певицы Светланы Лободы, Евангелина, растет настоящей красавицей. У девочки, как и у ее матери очень красивые глаза.
Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, в следующем году отметит 20-летия. Девушка - настоящая красотка, она занимается моделингом и снимается в сериалах.
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Дочери актрисы Ольги Сумской сводят с ума красотой. 30-летняя Антонина Паперная активно снимается в фильмах и сериалах, а 18-летня Анна в 2019 году завершила обучение в школе, и теперь мечтает повторить успех своих звездных родственниц.
14-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, выглядит потрясающе. Девушка впечатляет фигурой и умением позировать. Злата занимается творчеством.
15-летняя Мария, дочь певицы Ольги Поляковой, растет на глазах. Девушка принимает участие в различных съемках, и у нее отлично получается быть моделью.
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк не устают восхищаться ее дочерью, Анной. Обе очень похожи, и иногда их даже трудно отличить.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода на опубликованных кадрах позировала в экстра-мини в лифте, эффектно изгибаясь и разминаясь перед выступлением.
«Начались предновогодние праздники», - коротко говорится в сообщении.
Поклонники написали много приятного в сторону красотки.
Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".
Как сообщала Politeka, Лобода томно раскинула руки перед окном, едва не выронив грудь из глубокого декольте: "Завораживает".
Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".