Українська телеведуча Ольга Фреймут дуже трепетно ставиться до своєї матері і дочки, з якими дуже близька

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фанатських сторінок в "Instagram", присвячених зірці, опублікували архівне сімейне фото. Ольга Фреймут постала на ньому ще зовсім молодою в компанії матері і старшої дочки Злати Мітчел, якій на вигляд років близько шести.

Телеведуча обняла своїх родичів, будучи одягненою в темно-сині джинси і чорний Светр. Мама знаменитості вбралася в коротку зелену сукню з кишенями і чорні штани, а наймолодша з трьох взяла приклад з мами, але замість кофтинки одягла смугасту футболку.

Автори публікації також навели слова Ольги Фреймут про стосунки в її родині:

"Ми з мамою найближчі подружки. Я в дитинстві дуже сильно хворіла - була на межі життя і смерті, лікарі не давали ніякої надії. Тому мама, яка народила мене в 18 років, постійно зі мною носилася: вся в сльозах не випускала з рук, багато зі мною розмовляла. Мама розповідає, що в рік я вже говорила, не знаю, може вона придумала все це. Я вистраждана дитина, тому досі ми з нею дуже близькі".

Шанувальники в коментарях захопилися Олею Фреймут і її сім'єю:

"Дівчата! Ви бездоганні!💯 "; "З великим задоволенням дивлюся і читаю всі ваші публікації!Люблю !Захоплююся!😘 😘 😘 "; "Спасибі за таку відвертість і чесність"; "зараз інші діти, інші правила, найголовніше, що здорові!!!".

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