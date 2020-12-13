Украинская телеведущая Ольга Фреймут очень трепетно относится к своей матери и дочери, с которыми очень близка

Как сообщает Politeka.net, на одной из фанатских страниц в "Инстаграм", посвященных звезде, опубликовали архивное семейное фото. Ольга Фреймут предстала на нем еще совсем молодой в компании матери и старшей дочери Златы Митчел, которой на вид лет около шести.

Телеведущая обняла своих родственников, будучи одетой в темно-синие джинсы и черный свитер. Мама знаменитости нарядилась в короткое зеленое платье с карманами и черные штаны, а самая младшая из трех взяла пример с мамы, но вместо кофточки надела полосатую футболку.

Авторы публикации также привели слова Ольги Фреймут об отношениях в ее семье:

"Мы с мамой ближайшие подружки. Я в детстве очень сильно болела - была на грани жизни и смерти, врачи не давали никакой надежды. Поэтому мама, которая родила меня в 18 лет, постоянно со мной носилась: вся в слезах не выпускала из рук, много со мной разговаривала. Мама рассказывает, что в год я уже говорила, не знаю, может она придумала все это. Я выстраданный ребенок, поэтому до сих пор мы с ней очень близки".

Поклонники в комментариях восхитились Олей Фреймут и ее семьей:

"Девочки! Вы безукоризненны!💯"; "С большим удовольствием смотрю и читаю все ваши публикации!Люблю !Восхищаюсь!😘😘😘"; "Спасибо за такую откровенность и чесность"; "Сейчас другие дети, другие правила, самое главное, что здоровы!!!".

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут призналась, как ей удалось пробиться на телеэкраны: "Родилась в бедной больнице..."

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".