Олімпійська чемпіонка, гімнастка та фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова похвалилася красивими ніжками
Зірка постала в цікавій позі на кріслі, пише Politeka.net. Анна часто ділиться з шанувальниками цікавими знімками, на яких хвалиться своїми достоїнствами.
Цього разу красуня вразила формами в красивій сукні з рюшами. Примітно, що наряд був напівпрозорим і коротким.
Анна присіла на крісло, закинувши ніжки набік. Рівні красиві частини тала в елегантних босоніжках притягували погляд.
У пості гімнастка розповіла, що у неї була найбільша фотосесія після того, як вона виграла золоту медаль.
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"Мені завжди подобалися фотосесії 📸
Дуже приваблював сам процес і хотілося спробувати", - написала Анна.
Зірка зізналася, що в той час відчувала себе не впевнено, хоча кадри, де вона позує в брендовому одязі, вийшли ідеальними.
"Як спортсменка і відмінниця, постійно думала про те, що потрібно все робити правильно і слідувати вказівкам фотографа. Просто слухати завдання і чітко його виконувати ☺ ️ але там я вперше зіткнулася з тим, що потрібно бути собою і просто розслабитися", - написала зірка.
Анна зізналася, що їй було важко "видихнути", тому довгий час була затиснутою в кадрі, але з часом вона стала розкріпачуватися.
"Потрібно було просто пройти той період, коли я соромилася і навіть комплексувала", - написала спортсменка.
За чотири години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів:
"Ну ноги як у принцеси Анна🙏", " Моя королева!", "Образ неймовірний, Аннуся!!! Люблю фоткати і фотографуватися дуже🙂 🙂 🙂 ☕ 🍬".
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