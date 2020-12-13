Олімпійська чемпіонка, гімнастка та фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова похвалилася красивими ніжками

Зірка постала в цікавій позі на кріслі, пише Politeka.net. Анна часто ділиться з шанувальниками цікавими знімками, на яких хвалиться своїми достоїнствами.

Цього разу красуня вразила формами в красивій сукні з рюшами. Примітно, що наряд був напівпрозорим і коротким.

Анна присіла на крісло, закинувши ніжки набік. Рівні красиві частини тала в елегантних босоніжках притягували погляд.

У пості гімнастка розповіла, що у неї була найбільша фотосесія після того, як вона виграла золоту медаль.

"Мені завжди подобалися фотосесії 📸

Дуже приваблював сам процес і хотілося спробувати", - написала Анна.

Зірка зізналася, що в той час відчувала себе не впевнено, хоча кадри, де вона позує в брендовому одязі, вийшли ідеальними.

"Як спортсменка і відмінниця, постійно думала про те, що потрібно все робити правильно і слідувати вказівкам фотографа. Просто слухати завдання і чітко його виконувати ☺ ️ але там я вперше зіткнулася з тим, що потрібно бути собою і просто розслабитися", - написала зірка.

Анна зізналася, що їй було важко "видихнути", тому довгий час була затиснутою в кадрі, але з часом вона стала розкріпачуватися.

"Потрібно було просто пройти той період, коли я соромилася і навіть комплексувала", - написала спортсменка.

За чотири години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів:

"Ну ноги як у принцеси Анна🙏", " Моя королева!", "Образ неймовірний, Аннуся!!! Люблю фоткати і фотографуватися дуже🙂 🙂 🙂 ☕ 🍬".

Нагадаємо, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Різатдінова полонила формами в лосинах: "блін, клас, Аня!".

Як повідомляла Politeka, фаворитка Влада Ями видала непривабливу правду про" танці з зірками": "завжди був важкий...".

Також Politeka писала, що фаворитка ями з "Танців з зірками" звела з розуму пікантними вирізами на ТОПі.