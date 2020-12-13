Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець здивувала зовнішністю після зміни зачіски

17-річна Маша Кравець цього року перевернула важливу сторінку у своєму житті, випустившись зі школи, і тепер впритул зайнялася пошуком свого стилю. Так, дівчина вже встигла коротко підстригтися і пофарбуватися в темний колір, однак і цього їй здалося мало. Як повідомляє Politeka.net, Маша поділилася новими фото в своєму Instagram.

На знімках можна побачити, що юна красуня вирішила спробувати нову укладку, злегка завивши кінчики волосся. Така зачіска додала її образу легкі нотки ретро-стилю. Донька Кравець впевнено позує на камеру в стилі справжньої моделі.

Шанувальники дівчини не змогли не прокоментувати фото. При цьому, деяким здалося, що така зачіска старить вчорашню школярку.

"вау!", "Найкрасивіша!", "Лялечка", "нереальна", "ну краса ж", "чудова", "Балдьожно", "верхня губа дуже красива), ну і звичайно зачіска", " Маша, ну тобі ж не 30. Навіщо там жорстко", - пишуть люди.

Як відомо, 17-річна Маша давно живе окремо від батьків. Як пояснювала її мати, таке рішення батьки прийняли, тому що все життя дівчинки проходило в районі, який розташовувався занадто далеко від їхнього будинку. Олена Кравець переконана, що це пішло на користь її доньки, яка стала дуже самостійною.

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