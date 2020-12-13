Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець здивувала зовнішністю після зміни зачіски
17-річна Маша Кравець цього року перевернула важливу сторінку у своєму житті, випустившись зі школи, і тепер впритул зайнялася пошуком свого стилю. Так, дівчина вже встигла коротко підстригтися і пофарбуватися в темний колір, однак і цього їй здалося мало. Як повідомляє Politeka.net, Маша поділилася новими фото в своєму Instagram.
На знімках можна побачити, що юна красуня вирішила спробувати нову укладку, злегка завивши кінчики волосся. Така зачіска додала її образу легкі нотки ретро-стилю. Донька Кравець впевнено позує на камеру в стилі справжньої моделі.
Шанувальники дівчини не змогли не прокоментувати фото. При цьому, деяким здалося, що така зачіска старить вчорашню школярку.
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"вау!", "Найкрасивіша!", "Лялечка", "нереальна", "ну краса ж", "чудова", "Балдьожно", "верхня губа дуже красива), ну і звичайно зачіска", " Маша, ну тобі ж не 30. Навіщо там жорстко", - пишуть люди.
Як відомо, 17-річна Маша давно живе окремо від батьків. Як пояснювала її мати, таке рішення батьки прийняли, тому що все життя дівчинки проходило в районі, який розташовувався занадто далеко від їхнього будинку. Олена Кравець переконана, що це пішло на користь її доньки, яка стала дуже самостійною.
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