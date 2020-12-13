Жорсткий локдаун в Україні можуть ввести раніше, ніж заплановано

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Україну 24".

Так, в ефірі українського телеканалу міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов розповів, при якій кількості хворих за день жорсткий локдаун можуть в Україні ввести раніше, ніж початково планувалось.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих в день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок були забезпечені киснем, і скільки лікарень були притягнуті до подолання коронавирусної інфекції", - наголосив він.

Коли ведуча уточнила, чи справді при цифрі 32-35 тисяч на добу в Кабміні задумаються про те, щоб закривати країну на замок, Немчинов відповів ствердно.

Міністр також акцентував увагу на проблемі місць для госпіталізації хворих на ковід.

"Так, але треба думати, що крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується койко-фонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі потреби довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав він.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

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