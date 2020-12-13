Жесткий локдаун в Украине могут ввести раньше, чем запланировано

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украина 24".

Так, в эфире украинского телеканала министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, при каком количестве заболевших за день жесткий локдаун могут в Украине ввести раньше, чем изначально планировалось.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом, и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Когда ведущая уточнила, в самом ли деле при цифре 32-35 тысяч в сутки в Кабмине задумаются о том, чтобы полностью закрыть страну "на замок", Немчинов ответил утвердительно.

Министр также акцентировал внимание на проблеме мест для госпитализации больных ковидом. По его словам, правительство работает над тем, чтобы существенно увеличить количество койко-мест для нуждающихся в госпитализации - уже к концу года планируется, что таких будет свыше 40 тысяч.

"У нас постоянно увеличивается койко-фонд. МОЗ работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, к концу года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал он.

Как известно, недавно украинское правительство приняло решение об усилении карантина в Украине после Рождества - с 8 по 24 января включительно 2021 года. Это связано с обострением эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, в МОЗ впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "с мая будет введен...".

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