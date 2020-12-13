Через недосконалість системи з "листами щастя", що запрацювала після появи відеофіксації на дорогах, щомісяця страждають тисячі чесних українців

Так, оплата штрафу за порушення ПДР після отримання автомобілістом "листа щастя" може вилитися у величезний головний біль. Через те, що водій випадково може некоректно сплатити штраф, йому заблокують платіжні банківські картки, розблокувати які навіть після виявлення помилки не так вже й легко.

Досить часто трапляються ситуації, коли штраф оплачений, а водій залишається в неплатниках. При самостійній оплаті через термінал, банк або інші фінустанови є велика ймовірність припуститися помилки. Людина думає, що штраф оплачений, а "система" - не бачить платежу. В результаті прострочений борг передають в Державну виконавчу службу-сума подвоюється і на водія відкривається провадження, пише "Сьогодні".

За даними мобільного платіжно-інформаційного сервісу "Штрафи UA", близько 2000 користувачів програми щомісяця стикаються з подібною проблемою.

Фахівці кажуть, що зараз закрити провадження в Держвиконавчій службі по оплаченому не в строк штрафу в режимі онлайн за допомогою платіжного сервісу неможливо через відсутність інформації про необхідну суму витрат і реквізити для закриття справи. Доведеться додатково звертатися у виконавчу службу.

Есперт у сфері створення та розвитку інноваційних сервісів і додатків Денис Дмитров впевнений, що проблему можна вирішити, якщо оцифрувати процедуру надання даних для оплати виконавчого провадження за допомогою зовнішнього сервісу.

Раніше ми повідомляли, в Раді пропонують посилити покарання українців за несплату комунальних послуг. Зокрема, пропонується збільшити розміри штрафів, оскільки сьогодні діє невелика пеня - 3,5% на рік.

Так, якщо не платити протягом року, то розмір штрафу складе 20%. Якщо людина заборгувала 20 тисяч, то її змусять повернути вже 24 тисячі.

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