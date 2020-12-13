Из-за несовершенства системы с "письмами счастья", заработавшей после появления видеофиксации на дорогах, ежемесячно страдают тысячи честных украинцев

Так, оплата штрафа за нарушение ПДД после получения автомобилистом "письма счастья" может вылиться в огромную головную боль. Из-за того, что водитель случайно может некорректно оплатить штраф, ему заблокируют платежные банковские карты, разблокировать которые даже после выявления ошибки не так уж легко.

Довольно часто случаются ситуации, когда штраф оплачен, а водитель остается в неплательщиках. При самостоятельной оплате через терминал, банк или другие финучреждения есть большая вероятность допустить ошибку. Человек думает, что штраф оплачен, а "система" - не видит платежа. В результате просроченный долг передают в Государственную исполнительную службу - сумма удваивается и на водителя заводится производство, пишет "Сегодня".

По данным мобильного платежно-информационного сервиса "Штрафы UA", около 2000 пользователей приложения каждый месяц сталкиваются с подобной проблемой.

Специалисты говорят, что сейчас закрыть производство в Госисполнительной службе по оплаченному не в срок штрафу в режиме онлайн с помощью платежного сервиса невозможно из-за отсутствия информации о необходимой сумме издержек и реквизитах для закрытия дела. Придется дополнительно обращаться в исполнительную службу.

Эсперт в сфере создания и развития инновационных сервисов и приложений Денис Дмитров уверен, что проблему можно решить, если оцифровать процедуру предоставления данных для оплаты исполнительного производства с помощью внешнего сервиса.

Ранее мы сообщали, в Раде предлагают ужесточить наказание украинцев за неуплату коммунальных услуг. В частности, предлагается увеличить размеры штрафов, поскольку сегодня действует небольшая пеня - 3,5% в год.

Так, сли не платить в течение года, то размер штрафа составит 20%. Если человек задолжал 20 тысяч, то его заставят вернуть уже 24 тысячи.

Напомним, новое повышение тарифов, украинцев заставят платить за коммуналку еще больше

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Также Politeka писала, что украинцы рискуют потерять жилье и часть зарплат, в Раде раскрыли планы: "Могут автоматически..."