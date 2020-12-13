Мурашки по шкірі від спокусливої Анджеліни Джолі, яка не боїться переступити межу

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної актриси в Instagram опублікували її архівне фото, спекотність якого зашкалює.

Так, Анджеліна постала в сірій міні-сукні та бежевих туфлях на шпильці, в томній позі на стільці. Знаменитість злегка нахилилася, ризикуючи впустити апетитний бюст з мегавідвертого декольте, тим більше, що пружні "диньки" не були скуті ліфчиком - просто мрія всіх чоловіків. Крім того, красуня витончено розставила ніжки, прикривши найпікантніше, але не позбавивши кадр свого шарму.

Анджеліна грайливо відвела голову трохи в сторону та кинула хижий погляд в камеру.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Люблю твоє фото"; "ти дуже-дуже красива і гарненька🔥"; "🔥дуже красиві фото, мій ангел, ти блискуча❤️❤️".

Раніше ми повідомляли, Мережу облетіли випадкові фото Джолі з 12-річним сином Ноксом. Актриса вибралася за покупками напередодні різдвяних свят, а син, мабуть, їй допомагав.

Анджеліна була в обтягуючих брюках, чорному пончо і білій футболці. Образ Джолі доповнили високі чоботи та дизайнерська сумка від Valentino із золотою фурнітурою.

Багато користувачів звернули увагу на те, як сильно схудла зірка - особливо, її руки.

"Ноги-сірники, худорба"; "що не так з її руками?"; "Вона виглядає такою худою..."; "Вона виглядає дуже худою... Подивіться на її руки", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, що безсоромна Анджеліна Джолі в мокрій маєчці пограла язичком і показала дещо цікаве: «Вау, дуже жарко».

Також Politeka писала, що болісно худа Анджеліна Джолі ошелешила впали щоками і кістлявими руками:»підніми голову, дівчинка".