Это незаконно быть такой красивой

Мурашки по коже от соблазнительной Анджелины Джоли, которая не боится переступить грань

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 45-летней актрисы в Инстаграм опубликовали ее архивное фото, знойность которого зашкаливает.

Так, Анджелина предстала в сером мини-платье и бежевых туфлях на шпильке, в томной позе на стуле. Знаменитость слегка наклонилась, рискуя выронить аппетитный бюст из мегаоткровенного декольте, тем более, что упругие "дыньки" не были скованы лифчиком - просто мечта всех мужчин. Кроме того, красотка изящно расставила ножки, прикрыв самое пикантное, но не лишив кадр своего шарма.

Анджелина игриво отвела голову немного в сторону и кинула хищный взгляд в камеру.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Люблю твое фото"; "Ты очень-очень красивая и хорошенькая🔥"; "🔥Очень красивые фото, мой ангел, ты блистательная ❤️❤️".

Ранее мы сообщали, Сеть облетели случайные фото Джоли с 12-летним сыном Ноксом. Актриса выбралась за покупками в канун рождественских праздников, а сын, видимо, ей помогал.

Анджелина была в обтягивающих брюках, черном пончо и белой футболке. Образ Джоли дополнили высокие сапоги и дизайнерская сумка от Valentino с золотой фурнитурой.

Многие пользователи обратили внимание на то, как сильно похудела звезда - в особенности, ее руки.

"Ноги-спички, худоба"; "Что не так с ее руками?"; "Она выглядит такой тощей..."; "Она выглядит очень худой .. Посмотрите на ее руки", - отреагировала публика.

Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».

Также Politeka писала, что болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».