У мережі з'явилось зворушливе фото відомої української телеведучої Ольги Фреймут разом з донькою Златою Мітчелл
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Фреймут.
На світлині Оля позує разом зі Златою на тлі новорічної ялинки. При цьому мама і донька виглядають дуже щасливими - вони дивляться одна на одну і посміхаються.
"Думаю, якою б не була школа: зовсім низького гатунку або самого високого – але всі діти однакові і проблеми також. Але батькам потрібно чути дітей. Тому що багато суїцидів від того, що батьки не чують... ", - йдеться у підписі до фото.
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"Люблю Оленьку", "Які красуні", "Гарні", "Мама і доця", - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялось, що на одній з фан-сторінок Олі Фреймут з'явилось фото, на якому телеведуча обіймає своїх родичів, будучи одягненою в темно-сині джинси і чорний светр. Мама знаменитості вбралася в коротку зелену сукню з кишенями і чорні штани, а наймолодша з трьох взяла приклад з мами, але замість кофтинки одягла смугасту футболку. При цьому Злата на фото ще дуже маленька, тоді як зараз їй вже 14 років.
Нагадаємо, що Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".
Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут зізналася, як їй вдалося пробитися на телеекрани: "народилася в бідній лікарні..."
Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри: "відразу повеселів".