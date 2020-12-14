Відомий британський письменник, автор шпигунських детективів Джон ле Карре помер на 90-му році життя

Про це в неділю, 13 грудня, пише The Guardian.

Сім'я Карре повідомила, що він помер від пневмонії в лікарні міста Труро, графство Корнуолл ввечері в суботу. При цьому уточнюється, що хвороба не пов'язана з китайським вірусом.

Агент письменника Джонні Гетлер назвав його гігантом англійської літератури.

"Я втратив наставника, того, хто надихає мене, і, найголовніше, друга. Ми більше не побачимо таких, як він", - заявив Гетлер.

У письменника залишилося четверо синів і дружина Джейн.

"Він, безперечно, був гігантом англійської літератури, що визначив вигляд епохи холодної війни і безстрашно говорив правду в обличчя можновладців в наступні роки", - додав Гетлер.

Джон ле Карре народився 19 жовтня 1931 року в Англії. Він проходив військову службу в Австрії, у складі британського розвідувального корпусу. Пізніше навчався в Оксфорді. Ле Карре працював на британську контррозвідку MI5, потім-на розвідслужбу MI6.

Складати він почав ще в кінці 1940-х років. Свій перший роман "Дзвінок мерцю" Джон ле Карре опублікував в 1961 році. Серед найвідоміших його творів "Шпигун, що прийшов з холоду" (1963), "Шпигун, вийди геть" (1974), "Маленька барабанщиця" (1983), "Такий же зрадник, як ми" (2010). Остання книга ле Карре "Польовий агент" вийшла в жовтні 2019 року.

Всього за свою письменницьку кар'єру опублікував 22 романи, які були переведені на 36 мов.

Ле Карре багато писав про протистояння Радянського Союзу і заходу в роки холодної війни. Як уточнювали, зокрема, укладачі Оксфордського словника англійської мови, з легкої руки автора в широкий оборот увійшли такі використовувалися спецслужбами терміни, як "mole" ("Кріт"), "honey pot" ("пастка для тих, хто намагається отримати несанкціонований доступ до інформаційних систем"), "pavement artist" ("агент, що займається стеженням").

За романами Ле Карре знятий цілий ряд фільмів і телесеріалів.

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