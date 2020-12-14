Известный британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре скончался на 90-м году жизни

Об этом в воскресенье, 13 декабря, пишет The Guardian.

Семья Карре сообщила, что он скончался от пневмонии в больнице города Труро, графство Корнуолл вечером в субботу. При этом уточняется, что болезнь не связана с китайским вирусом.

Агент писателя Джонни Гетлер назвал его гигантом английской литературы.

"Я потерял наставника, того, кто вдохновляет меня, и, самое главное, друга. Мы больше не увидим таких, как он", - заявил Гетлер.

У писателя осталось четверо сыновей и супруга Джейн.

"Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы", - добавил Гетлер.

Джон ле Карре родился 19 октября 1931 года в Англии. Он проходил военную службу в Австрии, в составе Британского разведывательного корпуса. Позднее учился в Оксфорде. Ле Карре работал на британскую контрразведку MI5, затем - на разведслужбу MI6.

Сочинять он начал ещё в конце 1940-х годов. Свой первый роман «Звонок мертвецу» Джон ле Карре опубликовал в 1961 году. Среди самых известных его произведений — «Шпион, пришедший с холода» (1963), «Шпион, выйди вон» (1974), «Маленькая барабанщица» (1983), «Такой же предатель, как мы» (2010). Последняя книга ле Карре «Полевой агент» вышла в октябре 2019 года.

Всего за свою писательскую карьеру опубликовал 22 романа, которые были переведены на 36 языков.

Ле Карре много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны. Как уточняли, в частности, составители Оксфордского словаря английского языка, с легкой руки автора в широкий оборот вошли такие использовавшиеся спецслужбами термины, как "mole" ("крот"), "honey pot" ("ловушка для тех, кто пытается получить несанкционированный доступ к информационным системам"), "pavement artist" ("агент, занимающийся слежкой").

По романам Ле Карре снят целый ряд фильмов и телесериалов.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена: "Большая печаль и невосполнимая утрата"

Как сообщала Politeka, обожаемая миллионами актриса отошла в мир иной, невосполнимая потеря: подробности трагедии.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легенды кино, его работами восторгался весь мир: детали трагедии.