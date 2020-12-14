Пішов з життя український композитор, співак і актор Олександр Жилінський

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив друг артиста Юрій Квеленков на своїй сторінці в Facebook.

"Прощай дорогий. Ми зідзвонювалися пару років тому і хотіли відродити "Веселад". Він сказав, що двічі в одну річку не ввійдеш... так з'явився конкурс "StarTime". А останній раз, він дзвонив мені пару місяців тому. Хотів зустрітися... Мори прийшли на землю. Всі ознаки кінця, описаного в Книзі одкровень", - йдеться в повідомленні.

Олександр Жилінський був автором пісень, які виконували Микола Караченцов, Валентина Толкунова, Таїсія Повалій та багато інших.



Артиста не стало на 66-році життя.

Українці також висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою.

"Світла пам'ять... Не хочеться вірити, дуже шкода!!! Дуже талановита і добра, чесна була людина!", "Світла, добра, талановита людина. Мав щастя співати його пісні. Царство Небесне", " Царство Небесне! Він мені подарував кілька своїх пісень, які мені випала честь виконувати. Спочивай з миром, маестро!", - писали в мережі.

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Причиною його смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років, повідомила його дружина.



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