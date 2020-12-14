Ушел из жизни украинский композитор, певец и актер Александр Жилинский

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил друг артиста Юрий Квеленков на своей страничке в Facebook.

"Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить "Веселад". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь... так появился конкурс "StarTime". А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться... Моры пришли на землю. Все признаки конца, описанного в Книге Откровений", - говорится в сообщении.

Александр Жилинский был автором песен, которые исполняли Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Таисия Повалий и многие другие.



Артиста не стало на 66-году жизни.

Украинцы также выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

"Светлая память... Не хочется верить, очень жаль!!! Очень талантливый и добрый, честный был человек!", "Света, добра, талантливый Человек. Имел счастье петь его песни. Царство Небесное", "Царство небесное! Он мне подарил несколько своих песен, которые мне выпала честь исполнять. Покойся с миром, маэстро!", - писали в сети.

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Причиной его смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет, сообщила его супруга.



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