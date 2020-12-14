Ціна на газ підскочила до рекордного значення в Європі, українцям варто готуватися до подорожчання
Ціна газ на голландському хабі TTF зросла до $199,7 за тисячу кубометрів. А оскільки Європейська вартість є частиною тарифу в Україні, то значить тарифи для українців також будуть підвищуватися, пише «Оглядач».
Відзначається, що ціна на газ в Європі досягла максимальної позначки з 8 березня 2019 року. У грудні на європейському ринку активно витрачали запаси газу з підземних сховищ.
Очікується, що за підсумками місяця з підземних сховищ газу може бути відібрано до 20 млрд куб.м газу, що стане другим результатом за історію після рекорду січня 2017 року.
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В Україні ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабміну, але враховує зміну цін на європейських газових хабах. Тому європейське подорожчання скоро позначиться і на сумах у платіжках українців.
З серпня 2020 року вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця і вона відрізняється у різних постачальників, яких українці тепер можуть обирати на свій розсуд.
Тарифи на газ на грудень 2020 року для українців встановлено наступні:
"Нафтогаз" - 6,33 грн за кубометр
Megawatt-6,22 грн за кубометр
"Асканія Енерджі" - 6,69 грн за кубометр
"Кременчукгаз-Трейдинг" - 6,9 грн за кубометр
Yasno-6,49 грн за кубометр
Важливо також відзначити, що ціна газу становить 70-80% в тарифах на тепло і гарячу воду.
Відзначимо також, з січня 2021 року НКРЕКП пропонує підвищити тарифи для облгазів і міськгазів:
Вінницягаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);
Волиньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);
Дніпрогаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);
Дніпропетровськгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);
Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);
Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);
Запоріжгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);
Івано-Франківськгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);
Київгаз-0,33 грн за куб. м (не змінився);
Львівгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);
Миколаївгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);
Рівнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);
Сумигаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);
Харківгаз-2,07 грн за куб. м (+52,2%);
Харківміськгаз-0,38 грн за куб. м (+6%);
Хмельницькгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);
Чернівцігаз-2,46 грн за куб. м (+70,8%);
Чернігівгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);
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