Цена на газ подскочила до рекордного значения в Европе, украинцам стоит готовиться к подорожанию

Цена газ на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за тысячу кубометров. А поскольку европейская стоимость является частью тарифа в Украине, то значит тарифы для украинцев также будут повышаться, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что цена на газ в Европе достигла максимальной отметки с 8 марта 2019 года. В декабре на европейском рынке активно расходовали запасы газа из подземных хранилищ.

Ожидается, что по итогам месяца из подземных хранилищ газа может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года.

В Украине цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах. Поэтому европейское подорожание скоро скажется и на суммах в платежках украинцев.

С августа 2020 года стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно и она отличается у разных поставщиков, которых украинцы теперь могут избирать по своему усмотрению.

Тарифы на газ на декабрь 2020 года для украинцев установлены следующие:

"Нафтогаз" – 6,33 грн за кубометр

Megawatt – 6,22 грн за кубометр

"Аскания Энерджи" – 6,69 грн за кубометр

"Кременчуггаз-Трейдинг" – 6,9 грн за кубометр

Yasno – 6,49 грн за кубометр

Важно также отметить, что цена газа составляет 70-80% в тарифах на тепло и горячую воду.

Отметим также, с января 2021 года НКРЭКУ предлагает повысить тарифы для облгазов и горгазов:

Винницагаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);

Волыньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);

Днепргаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);

Днепропетровскгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);

Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);

Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);

Запорожгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);

Ивано-Франковскгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);

Киевгаз - 0,33 грн за куб. м (не изменился);

Львовгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);

Николаевгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);

Ривнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);

Сумыгаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);

Харьковгаз - 2,07 грн за куб. м (+52,2%);

Харьковгоргаз - 0,38 грн за куб. м (+6%);

Хмельницкгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);

Черновцыгаз - 2,46 грн за куб. м (+70,8%);

Черниговгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);

Напомним про тарифы на коммуналку в Украине: суммы в платежках взлетят, "абонплата за воду и отопление будет..."

Как сообщала Politeka, транспортировка газа влетит украинцам в копеечку, в сети волна недовольства.

Также Politeka писала, что НБУ принял важное решение: украинцев предупредили о повышении цен.