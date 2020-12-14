Цена на газ подскочила до рекордного значения в Европе, украинцам стоит готовиться к подорожанию
Цена газ на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за тысячу кубометров. А поскольку европейская стоимость является частью тарифа в Украине, то значит тарифы для украинцев также будут повышаться, пишет «Обозреватель».
Отмечается, что цена на газ в Европе достигла максимальной отметки с 8 марта 2019 года. В декабре на европейском рынке активно расходовали запасы газа из подземных хранилищ.
Ожидается, что по итогам месяца из подземных хранилищ газа может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года.
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В Украине цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах. Поэтому европейское подорожание скоро скажется и на суммах в платежках украинцев.
С августа 2020 года стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно и она отличается у разных поставщиков, которых украинцы теперь могут избирать по своему усмотрению.
Тарифы на газ на декабрь 2020 года для украинцев установлены следующие:
"Нафтогаз" – 6,33 грн за кубометр
Megawatt – 6,22 грн за кубометр
"Аскания Энерджи" – 6,69 грн за кубометр
"Кременчуггаз-Трейдинг" – 6,9 грн за кубометр
Yasno – 6,49 грн за кубометр
Важно также отметить, что цена газа составляет 70-80% в тарифах на тепло и горячую воду.
Отметим также, с января 2021 года НКРЭКУ предлагает повысить тарифы для облгазов и горгазов:
Винницагаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);
Волыньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);
Днепргаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);
Днепропетровскгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);
Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);
Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);
Запорожгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);
Ивано-Франковскгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);
Киевгаз - 0,33 грн за куб. м (не изменился);
Львовгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);
Николаевгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);
Ривнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);
Сумыгаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);
Харьковгаз - 2,07 грн за куб. м (+52,2%);
Харьковгоргаз - 0,38 грн за куб. м (+6%);
Хмельницкгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);
Черновцыгаз - 2,46 грн за куб. м (+70,8%);
Черниговгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);
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