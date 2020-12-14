Скандальна телеведуча Ксенія Собчак поспілкувалася з молодим перспективним режисером, розпитавши його про зв'язок з Катериною Варнавою

Як пише Politeka.net, новим героєм шоу "Обережно, Собчак" став російський режисер Олександр Молочников, який відомий своєю роботою із зіркою фільмів "Квартал 95" Світланою Ходченковою, а також романом з екс-напарницею Сергія Притули Катериною Варнавою.

Як відомо, Варнава і Молочников довго приховували свої стосунки, з'явившись разом лише на премії «Кінотавр». В інтерв'ю Собчак він розповів про те, як познайомився із зіркою. За його словами, до знайомства з Варнавою він ніколи не дивився Comedy Woman, де зірка грала багато років.

Молочников зізнався, що був захоплений роботою Варнави в кліпі Філіпа Кіркорова «романи», але в свій спектакль після розмови з Катею її не взяв.

Пізніше пара перетнулася на проекті «Танці з зірками», де і зав'язалися Їхні стосунки. Зараз Молочников готовий визнати, що між ними любов.

"Це не як завжди. Я взагалі ніколи ні з ким так не жив більше півроку, як правило", - зізнався актор.

На питання телеведучої про те, чи планує він одружитися на Варнаві, режисер чесно відповів, що поки не знає.

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