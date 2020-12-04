Телеведуча Ксенія Собчак влаштувала переполох своїм необережним висловлюванням

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в незвичайному образі.

Ксенія позувала на яскравому помаранчевому тлі в довгому гольфі синього кольору, чорних легінсах, шкіряному піджаку і черевиках на товстій підошві.

У підписі Собчак поділилася своєю думкою про нібито зв'язок розуму людини з розміром її багатства й величиною слави.

"Людям здається, що найсправедливіше на планеті Земля розподілений розум. Кожному здається, що розуму у нього достатньо. Парадокс в тому, що якби люди розуміли, що в цьому розподілі і таїться головна нерівномірність, вони б легше ставилися до несправедливості чужого багатства і до чужої слави", - висловилася Ксенія.

На користувачів її слова мали ефект, немов червона ганчірка для бика:

"Тільки не завжди багатство і слава залежить від розуму, особливо зараз в наш час 😁 😁 😁 "

"щось я не спостерігаю академіків серед популярних людей)"

"Не згодна, комусь пощастило народитися із золотою ложкою в роті, а хтось талановитий, але не зміг вибратися з глибинки"

"А, ясно, багаті і знамениті=розумні! Десь тихо заплакали жебраки академіки і співробітники різних НДІ ☺"

"Фото клас👍 🔥❤️"

"Ксенія, ви як завжди, провокатор! Ну знаєте ж, що це твердження помилкове!"

"Фон дуже красивий на фото. Стильно дуже вийшло"

"Тут ти справжня, без прикрас... багато сексі енергії, творчості... дурі..."

"Знову понесла маячню! Припиняй вживати кокаїн!"

"Ксенії раптово стало нудно і вона вирішила підкинути го*на на вентилятор, знаючи що це так чи інакше зачепить фоловерів, яка в більшості своїй небагаті та безславні"

Нагадаємо, скандальна Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

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