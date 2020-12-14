Скандальная телеведущая Ксения Собчак пообщалась с молодым перспективным режиссером, расспросив его о связи с Екатериной Варнавой

Как пишет Politeka.net, новым героем шоу «Осторожно, Собчак» стал российский режиссер Александр Молочников, который известен своей работой со звездой фильмов «Квартал 95» Светланой Ходченковой, а также романом с экс-напарницей Сергея Притулы Екатериной Варнавой.

Как известно, Варнава и Молочников долго скрывали свои отношения, появившись вместе лишь на премии «Кинотавр». В интервью Собчак Молочников рассказал о том, как познакомился со звездой. По его словам, до знакомства с Варнавой он никогда не смотрел Comedy Woman, где звезда играла много лет.

Молочников признался, что был восхищен работой Варнавы в клипе Филиппа Киркорова «Романы», но в свой спектакль после разговора с Катей ее не взял.

Позже пара пересеклась на проекте «Танцы со звездами», где и завязались их отношения. Сейчас Молочников готов признать, что между ними любовь.

«Это не как обычно. Я вообще никогда ни с кем так не жил больше полугода, как правило», - признался актер.

На вопрос телеведущей о том, планирует ли он жениться на Варнаве, режиссер честно ответил, что пока не знает.

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