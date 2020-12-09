Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак здивувала незвичайним вбранням біля ялинки

Як пише Politeka.net вона розмістила в соцмережі "Instagram" нове фото в новорічній атмосфері. Знаменитість одягла незвичайний обтягуючий наряд із зеленою латексною основою, а також сірими рукавами і коміром з лискучої тканини. Ксенія зібрала волосся і елегантно зачесала їх на верхівку, її образ доповнили білі сережки складної конструкції.

Зірка стала прямо біля розкішно вбраної ялинки і склала руки на животі, який і без того злегка округлився. Ксенія Собчак відкрила рот і подивилася в камеру зі строгим поглядом.

"2020 рік намагається сказати підприємцям: "Переставайте займатися своєю справою". Але як би не було важко, не переставайте. Не переставайте мріяти. Не переставайте створювати нові та інноваційні продукти. Не переставайте стрибати вище голови. Не переставайте мріяти про краще для своєї справи. Не переставайте боротися", - побажала телеведуча своїм читачам в описі.

Користувачі соцмережі розійшлися в думках, багато розкритикували зовнішній вигляд Ксенії в коментарях:

"Що за вбрання"; "Ксенія, ви це серйозно? 2020 кричить: переставайте мріяти, закривайте ІП і прибийте полку, щоб було куди зуби покласти!!!"; "На всіх фото рот відкритий"; " Ось це вогонь! 😱 "; "А це плаття на який смітнику знайшли?"; "Кайф. Фото супер. Дуже подобається, як виглядаєте зараз. Як працюєте над образом"; " Мамина дочка👏"; "як можна таке надіти"; " Ксенія що ти все як бабуся одягаєшся, тобі дуже круто підуть яскраві світлі, білі, фіолетові сині тони! Твої очі про це говорять!".

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