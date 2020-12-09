Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак удивила необычным нарядом у елки

Как пишет Politeka.net она разместила в соцсети "Инстаграм" новое фото в новогодней атмосфере. Знаменитость надела необычный обтягивающий наряд с зеленой латексной основой, а также серыми рукавами и воротником из лоснящейся ткани. Ксения собрала волосы и элегантно зачесала их на макушку, ее образ дополнили белые серьги сложной конструкции.

Звезда стала прямо у роскошно наряженной елки и сложила руки на животе, который и без того слегка округлился. Ксения Собчак приоткрыла рот и посмотрела в камеру со строгим взглядом.

"2020 год пытается сказать предпринимателям: «Переставайте заниматься своим делом». Но как бы ни было трудно, не переставайте. Не переставайте мечтать. Не переставайте создавать новые и инновационные продукты. Не переставайте прыгать выше головы. Не переставайте мечтать о лучшем для своего дела. Не переставайте бороться", - пожелала телеведущая своим читателям в описании.

Пользователи соцсети разошлись во мнениях, многие раскритиковали внешний вид Ксении в комментариях:

"Что за одеяние"; "Ксения, вы это серьёзно? 2020 кричит: переставайте мечтать,закрывайте ИП и прибейте полку,чтобы было куда зубы положить!!!"; "На всех фото рот открытый"; "Вот это огонь! 😱"; "А это платье на какой помойке нашли?"; "Кайф. Фото супер. Очень нравится, как выглядите сейчас. Как работаете над образом"; "Мамина дочка👏"; "Как можно такое надеть"; "Ксения что ты все как бабушка одеваешься, тебе очень круто пойдут яркие светлые, белые, фиолетовые синие тона! Твои глаза об этом говорят!".

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