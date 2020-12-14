В одному з відділень "Ощадбанку" сталася скандальна ситуація

Подробиці інциденту зі слова онука постраждалої розповіли на Znaj.ua.

Його дідусеві, паралізованому інваліду першої групи, довелося оформити довіреність на свою дружину Галину Андріївну Стеблянко, щоб оформити соціальну допомогу в "Ощадбанку" в місті Лебедин.



Жінка попрямувала до відділення, але оскільки у неї були обпалені пальці, вона не могла самостійно заповнити документи, тому онук Віталій взявся допомагати бабусі і сів поруч, щоб допомогти їй заповнити текст.



Працівники банку запротестували присутності Віталія у відділенні, аргументувавши це тим, що зараз карантин і "ви не маєте права тут перебувати".

Через те, що в приміщенні було тільки двоє клієнтів (онук і його бабуся), він відмовився це робити.

Почувши таку відповідь, працівники банку заявили, що не будуть їх обслуговувати, одна зі співробітниць почала показувати їм "дулю".

Раніше ми повідомляли, що користувач мережі Дар'я Василенко у відгуку на сайті "Мінфін" розповіла про проблему з обслуговуванням в "Ощадбанку".

За словами Українки, відділення, куди вона постійно зверталася, закрили на карантин у вихідні, тому довелося йти в інше. Перше, що клієнтка помітила, було спілкування працівниці "Ощадбанку" з іншою людиною на абстрактні теми.

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