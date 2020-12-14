В одном из отделений "Ощадбанка" произошла скандальная ситуация

Подробности инцидента со слова внука пострадавшей рассказали на Znaj.ua.

Его дедушке, парализованному инвалиду первой группы, пришлось оформить доверенность на свою жену Галину Андреевну Стеблянко, чтобы оформить социальную помощь в "Ощадбанке" в городе Лебедин.

Женщина направилась в отделение, но поскольку у нее были обожжены пальцы, она не могла самостоятельно заполнить документы, поэтому внук Виталий взялся помогать бабушке и сел рядом, чтобы помочь ей заполнить текст.

Работники банка запротестовали присутствию Виталия в отделении, аргументировав это тем, что сейчас карантин и "вы не имеете права здесь находиться".

Из-за того, что в помещении было только двое клиентов (внук и его бабушка), он отказался это делать.

Услышав такой ответ, работники банка заявили, что не будут их обслуживать, одна из сотрудниц начала показывать им "дулю".