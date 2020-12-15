Відомі артисти, які підкорюють сцену в ефектних нарядах і вражають своїми сучасними образами в нових кліпах, не завжди були такими, як зараз

Колись вони були дітьми-простими, щасливими і наївними. Також, як і багато інших, мріяли про подарунки і святкували Новий рік з близькими, наряджаючи ялинку і прикрашаючи іграшками хвойні гілки. Спогади з дитинства кожного завжди зберігається на старих фото, тому пропонуємо вашій увазі топ-добірку кадрів з зірками, які весело зустрічали Новий рік на ранках.

Регіна Тодоренко

Кайлі Дженнер

Лоліта

Алла Пугачова

Світлана Лобода

Потап

Леся Нікітюк

Альбіна Джанабаєва

Вікторія Смеюха з " НеАнгелів"

Як можна помітити на фото, новорічні ранки, фантазійні костюми і багато-багато солодощів були присутні у багатьох ще маленьких зірок. Раніше самі артисти, напередодні самого очікуваного свята року поділилися своїми дитячими новорічними фотографіями, розповідаючи про минуле. На думку багатьох артистів, вони не загубили свій дитячий запал і навіть примножили його.

Потап все також епатує публіку, Регіна Тодоренко любить виступати з позитивним настроєм, а яскрава Світлана Лобода продовжує любити сцену чи не з народження. Лоліта також любить оригінальні вбрання, а Леся Нікітюк продовжує також мило позувати перед об'єктивом, як і в дитинстві.

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