Известные артисты, покоряющие сцену в эффектных нарядах и поражающие своими современными образами в новых клипах, не всегда были такими, как сейчас

Когда-то они были детьми – простыми, счастливыми и наивными. Также, как и многие другие, мечтали о подарках и праздновали Новый год с близкими, наряжая елку и украшая игрушками хвойные ветки. Воспоминания из детства каждого всегда хранится на старых фото, поэтому предлагаем вашему вниманию топ-подборку кадров со звездами, которые весело встречали новый год на утренниках.

Регина Тодоренко

Кайли Дженнер

Лолита

Алла Пугачева

Светлана Лобода

Потап

Леся Никитюк

Альбина Джанабаева

Виктория Смеюха из "НеАнгелов"

Как можно заметить на фото, новогодние утренники, фантазийные костюмы и много-много сладостей присутствовали у многих еще маленьких звезд. Ранее сами артисты, в преддверии самого ожидаемого праздника года поделились своими детскими новогодними фотографиями, рассказывая о прошлом. По мнению многих артистов, они не утеряли свой детский запал и даже преумножили его.

Потап все также эпатирует публику, Регина Тодоренко любит выступать с позитивным настроем, а яркая Светлана Лобода продолжает любить сцену едва ли не с рождения. Лолита также любит оригинальные наряды, а Леся Никитюк продолжает также мило позировать перед объективом, как и в детстве.

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