Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала біля вікна сміливу фотосесію в одній чорній білизні

Модель з пишними формами звикла влаштовувати не тільки тематичну зйомку в спортивних костюмах або влаштовувати тренування на камеру. Ана також часто бере участь в незвичайній зйомці, в якій постає лише в нижній білизні.

Так як Чері пишається своєю фігурою, вона не приховує бюст і сідниці. Цього разу на фото знаменитість позувала в чорній білизні і незвичайними підтяжками в сіточку, яка вдало підкреслила форми зірки.

Ана повернулася до камери напівбоком, завдяки чому змогла продемонструвати досить вдалий образ з акцентом на сідниці. Легкий макіяж, ідеальний загар і живе освітлення біля вікна створили порожню картину з Чері.

"Спокуслива жінка😍 😍; чорт, вона змушує цей наряд добре виглядати; це стегнові ремені?; в голові одні поцілунки😍 💋; зніміть це, вам це не потрібно?; Ти красива, а які у тебе багаті сідниці😋; Привіт, Аначері, ти крутіше, ніж Джульєтта Хіггінс; це просто вибух з солодощів️ хорошо добре виглядає; небезпечна Дупа; так чертовски приємно️️».

Ми також писали, що найчастіше через завантаженість модель рідко вибирається з дому, а багато фотосесії влаштовує вдома в затишній обстановці. Як видно на фото, представленому на фан-акаунті, дівчина не бентежиться, демонструючи своє тіло.

У простій білизні і прикрившись накидкою з білої сіточки, Чері позувала на м'якому дивані і повернулася до камери напівбоком, підкресливши тим самим форми з вигідного ракурсу.

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