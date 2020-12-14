Американская фитнес-модель Ана Чери устроила у окна смелую фотосессию в одном черном белье

Модель с пышными формами привыкла устраивать не только тематическую съемку в спортивных костюмах или устраивать тренировку на камеру. Ана также часто принимает участие в необычной съемке, в которой предстает лишь в нижнем белье.

Так как Чери гордится своей фигурой, она не скрывает бюст и ягодицы. В этот раз на фото знаменитость позировала в черном белье и необычными подтяжками в сеточку, которая удачно подчеркнула формы звезды.

Ана повернулась к камере полубоком, благодаря чему смогла продемонстрировать довольно удачный образ с акцентом на ягодицы. Легкий макияж, идеальный загар и живое освещение у окна создали полую картину с Чери.

«Соблазнительная женщина😍😍; Черт, она заставляет этот наряд хорошо выглядеть; это набедренные ремни?; в голове одни поцелуи😍 женщина с богатством💋; Снимите это, вам это не нужно?; Ты красивая, а какие у тебя богатые ягодицы😋; Привет, АнаЧери, ты круче, чем Джульетта Хиггинс; это просто взрыв из сладостей️💋🌸Хорошо выглядит; Опасная задница; Так чертовски приятно 🔥☑️».

Мы также писали, что чаще всего из-за загруженности модель редко выбирается из дома, а многие фотосессии устраивает дома в уютной обстановке. Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте, девушка не смущается, демонстрируя свое тело.

В простом белье и прикрывшись накидкой из белой сеточки, Чери позировала на мягком диване и повернулась к камере полубоком, подчеркнув тем самым формы с выгодного ракурса.

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