Видатна Українка померла у Львові

Не стало піаністки, викладача Львівської національної музичної академії імені Лисенка надії Бабинець. Про її смерть повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці Софія Соловій.

Бабинець перехворіла китайським вірусом, але раптово померла від ускладнень хвороби.

«В це неможливо повірити, і неможливо прийняти. Дві речі, які несумісні між собою - Надія Бабинець і смерть. Але це сталося, вона прийшла і вирвала від нас нашу Надію Данилівну, забрала маму, бабусю, подругу, порадницю, прекрасну піаністку, музикознавця і чуйного педагога. Жахливий цей рік.. жахливий цей вірус..», – написала Соловій.

Українці вражені трагедією. У мережі висловлюють співчуття родині Бабинець.

«Вічна пам'ять незабутній, надзвичайній, улюбленій. Спочивайте з Богом!», «Щиро співчуваю родині, усім друзям, численним учням з причини смерті чудової людини, з якою мала честь познайомитись. Сумую разом з цілим світом, який мав щастя хоч іноді спілкуватись з пані Надією... Вічна память... царство небесне...», - пишуть у мережі.

Надія Бабинець народилася в селі Глинськ Жовківського району в 1965 році.

Вона навчалася у Львівській спеціалізованій середній музичній школі-інтернаті та у Львівській Національній Музичній академії імені Лисенка. В останньому освітньому закладі Бабинець працювала викладачкою кафедри концертмейстерства.

Бабинець з хором "Горн" виступав у США, Польщі, Латвії, Німеччині, Україні як концертмейстер.

Вона була заслуженою працівницею культури і автором трьох навчальних посібників з концертмейстерства.

Викладачка провела ряд концертів студентів класу- "Зимовий шлях Шуберта", "Вокальні цикли", Любов поета", "любов і життя жінки", "коло пісень Шумана", "Два німецьких зошити Гавриліна" та багато інших.

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