Выдающаяся украинка умерла во Львове
Не стало пианистки, преподавателя Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко надежды Бабинец. О смерти Бабинец сообщила на своей странице в Фейсбуке ее крестница София Соловий.
Бабинец переболела китайским вирусом, но скоропостижно скончалась от осложнений болезни.
«В это невозможно поверить и невозможно принять. Две вещи, которые несовместимы между собой-Надежда Бабинец и смерть. Но это произошло, она пришла и вырвала от нас нашу Надежду Даниловну, забрала маму, бабушку, подругу, советчицу, прекрасную пианистку, музыковеда и чуткого педагога. Ужасен этот год.. ужасен этот вирус..», – написала Соловей.
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"Вечная память незабываемой, необычайной, любимой. Почивайте с Богом!", "Искренне сочувствую семье, всем друзьям, многочисленным ученикам по причине смерти замечательного человека, с которым имела честь познакомиться. Скучаю вместе с целым миром, который имел счастье хоть иногда общаться с госпожой Надеждой... Вечная память... Царство небесное...",- пишут в сети.
Надежда Бабинец родилась в селе Глинск Жовковского района в 1965 году.
Она училась во Львовской специализированной средней музыкальной школе-интернате и в Львовской Национальной Музыкальной академии имени Лысенко. В последнем образовательном учреждении Бабинец работала преподавательницей кафедры концертмейстерства.
Женскую с хором "Горн" выступал в США, Польше, Латвии, Германии, Украине как концертмейстер.
Она была заслуженной работницей культуры и автором трех учебных пособий с концертмейстерства.
Преподавательница провела ряд концертов студентов класса- "Зимний путь Шуберта", "Ввокальные циклы", "Любовь поэта", "любовь и жизнь женщины", "круг песен Шумана", "Два немецких тетради Гаврилина" и много других.
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