Во Львове в ночь с 12 на 13 декабря умер выдающийся украинец

Так, во Львове от коронавируса умер известный философ и культуролог Роман Кись. Ему был 71 год.

О его смерти сообщила общественная организация PEN Ukraine на своей странице в Facebook. О смерти ученого также сообщили близкие, опубликовав прощальные сообщения на его странице в Facebook.

Сын львовского философа Зорян Кись 9 декабря сообщил, что отец оказался в больнице из-за осложнения от коронавируса. А днем 13 декабря он написал, что отца не стало. Родные хотели "многолюдное прощание, которое он заслужил", однако при нынешних условиях это невозможно.

"Папы сегодня ночью не стало. Сочувствие всем, кто его знал и любил. На сообщения я пока не буду отвечать, но знаю, что вы со мной. Это так тяжело, когда даже многолюдное прощание, которое он заслужил, сейчас невозможно", - написал безутешный сын философа.

Под публикацией знакомые и близкие философа отмечают, что Роман Кись поддерживал бойцов на Востоке, выступал за равноправие и был по-настоящему добрым и светлым человеком.

Роман Кись Родился во Львове в семье историка, впоследствии профессора Львовского университета. Он был был участником литературной среды 1970-х годов во Львове, объединившийся вокруг Григория Чубая. Сразу после выхода 1-го номера "Скриня" (1971) его авторы были подвергнуты преследованиям КГБ.

В период с 1980 по 1981 годы работал в скансене Шевченковского гая, откуда несколько раз его забирали на беседы-допросы в УКГБ. В 1981 году ему инкриминировали злостное хулиганство и посадили на 3 года.

Во времени заключения познакомился с христианами-баптистами, которые с тех пор постоянно оказывали ему существенную поддержку. Второй раз был арестован в 1985 году за отказ отбывать сборы офицеров запаса.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.