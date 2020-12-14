Українців з боргами по комуналці зібралися штрафувати

Про це зазначено в законопроекті №3613, який опублікований на сайті парламенту, передає Хвиля.

Якщо документ набуде чинності, то громадянам, які мають заборгованість з оплати за комунальні послуги можуть виписувати штрафи на 20-50% від суми боргу.

Українці в мережі були вкрай обурені такою ініціативою.

"Будете виплачувати такі зарплати і пенсії для людей, як у Верховній Раді, то не буде і заборгованості по комуналці!", "Самі довели людей до злиднів, а тепер карати роботи немає людям нема за що жити, а ви тільки приймаєте закони так, гребете в свою кишеню!", "А за декларації з мільйонерів копійчані штрафи, з народу бідуючого - готові останнє здерти. Де робота? Де гідні пенсії? Де доступні тарифи, згідно з доходами народу, а не олігархів, де? А, де гідна держава", "Нехай радіють, що хоч щось платять. Люди і так виживають як можуть", - писали українці в мережі.

Раніше ми повідомляли, що зовсім скоро почне діяти постанова Кабміну "про спрощений порядок надання субсидії", яка внесе кардинальні зміни в систему соцдопомоги.

Згідно з рішенням уряду, почнуть перевіряти людей, які вже користувалися субсидіями або тільки намагаються її отримати, щоб позбавити виплат тих, хто отримує їх незаконно.

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